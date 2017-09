Heist-op-den-Berg - Voor alle leerlingen die vrijdag naar een nieuwe school gingen, was 1 september extra spannend. Dat gold nog meer voor de eerstejaars van het Heilig-Hartcollege, want zij kwamen letterlijk in een ‘nieuwe school’ terecht.

De eerstejaars van het Heilig-Hartcollege in de Biekorfstraat kwamen in een totaal nieuwe infrastructuur terecht, met een nieuwe basisschool, middenschool, bovenbouw en sporthal. “Het is fantastisch om ...