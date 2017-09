Mechelen / Sint-Katelijne-Waver - Frietjes eten zoals op restaurant, inclusief ober. Zo vierde Jurgen Claisse (31) uit Sint-Katelijne-Waver vrijdagavond zijn zevende huwelijksverjaardag bij Frituur Put in Mechelen. Een verrassing voor vrouwlief Melinda Van Eetvelde (32).

Jurgen had alles tot in de puntjes voorbereid. “Normaal gaan we meestal eens lekker eten op restaurant. Maar ditmaal wilde ik eens iets ludiek. Chic eten in een frituur, dat is eens iets anders ...