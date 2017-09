Moeder van Groen-voorzitster Meyrem Almaci: “Ik ben nooit Belg geworden. Ik kan dus niet op mijn dochter stemmen”

Antwerpen - Op haar oude dag weet Sehri Kulahci dat ze een groot deel van haar leven onwetend is geweest. Niet over hoe ze moest rondkomen, daarvoor was het Turkse binnenland een perfecte leerschool geweest. Maar de moderne Belgische samenleving is de afgelopen veertig jaar grotendeels aan haar voorbijgegaan. Het contrast met dochter Meyrem ­Almaci, die stevig meebikkelt aan de top van de Belgische politiek, kan niet groter zijn. “Ik heb moeten wennen aan haar ideeën”, zegt de moeder. “Maar niet aan haar partij. Groen is altijd mijn lievelingskleur geweest.”

“Achteraf bekeken had ik het misschien liever niet gedaan”, steekt ­Sehri Kulahci van wal. “Wij hadden het niet slecht in Turkije.” Ze zit ietwat ineengedoken in haar veel te grote canapé. De benen willen ...