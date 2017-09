Heist-op-den-Berg / Itegem - Myriam Van Loy (53) opent in de Kleine Hooiweg in Itegem (Heist-op-den-Berg) bed and breakfast Het Buitenhuys. Op een steenworp van het centrum woont ze in een oase van rust. Daar mogen nu ook anderen van meegenieten.

Het was al langer de droom van Myriam om een bed and breakfast te beginnen. “Ik ben opgeleid als verpleegster-vroedvrouw en ben al 31 jaar de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf in het ziekenhuis ...