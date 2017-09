Rumst - Het schoolteam heeft dit schooljaar gekozen voor het thema ‘Sleutelen aan geluk’. Bij het binnenkomen werden de kinderen onderzocht op hun geluksniveau en werd de toekomst gelezen in hun handen. Het resultaat was dat ze toch heel veel geluk hebben dankzij leuke klasgenootjes en leerkrachten. Volgens directeur Peter Vervloet is het wel de uitdaging om hun gelukspeil nog verder in de school op te trekken.