Hannelore beklom Machu Picchu met beenprotheses: “Grenzen verlegd door adrenaline en woede”

Hannelore Vens raakte drie jaar geleden haar benen kwijt bij een treinongeval. Heel lang was ze boos op alles en iedereen. Ze droomde er al jaren van om Machu Picchu te bezoeken. Maar dagenlang honderden trappen beklimmen op een bergpas in Peru naar de ruïnes van de Incastad, dat zou niet meer lukken. Dat dacht ze tenminste, tot ze dankzij Over Winnaars aangepaste reisbegeleiding én de steun van Koen Wauters aangeboden kreeg. “Het was afzien. Ik moest achteraf thuis twee weken lang op de zetel bekomen.”