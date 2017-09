Jan Leyers over moslims en het vaderschap: “Mocht mijn dochter binnenkomen in nikab, zou ik gokken dat ze meespeelt in de nieuwste Lady Gaga-clip”

“Soulsister is een boterham met zoet, een tv-programma is er één met zout. Ik heb beide nodig om mijn honger te stillen.” Tien jaar nadat Jan Leyers (59) naar het Midden-Oosten was getrokken voor De Weg naar Mekka, ging hij nu op zoek naar de Europese moslims in Allah in Europa. “Mijn jongste dochter vraagt vaak wanneer ik nog eens iets om te lachen maak voor tv. Dat neem ik me soms voor, maar op de een of andere manier wordt het dan toch weer iets serieus.”