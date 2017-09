MEMORIAL VAN DAMME. Nafi Thiam blijft steken op 1m88 tijdens hoogspringen, Blake wint 100m

Brussel - Nafi Thiam heeft het hoogspringen niet kunnen winnen op de Memorial Van Damme. De wereldkampioene in de zevenkamp raakte in drie pogingen niet over 1m91 en sloot dus af op 1m88. De Jamaicaan Yohan Blake won de 100 meter sprint. Blake kwam niet goed uit de startblokken, maar haalde daarna wel zijn landgenoot en snelle starter Asafa Powell terug. Die eindigde uiteindelijk als vierde. De Memorial Van Damme werd getroffen door een stroompanne rond de Heizel, die raakte ’s avonds niet meer opgelost.

Nafi Thiam heeft de hoogspringcompetitie niet kunnen winnen op de Memorial Van Damme. De publiekstrekker raakte in haar drie pogingen niet over 1m91 en bleef dus steken op 1m88. Desalniettemin kreeg Thiam alle handen op elkaar in het Koning Boudewijnstadion. Thiam eindigde uiteindelijk op een mooie vierde plaats.

Blake wint 100m

Usain Bolt is er niet meer bij, maar Jamaica kon toch vieren op de 100 meter op de Memorial Van Damme. Yohan Blake kwam niet goed van start tegen Asafa Powell, maar haalde die daarna wel terug. Blake, de wereldkampioen van 2011 sprintte op de piste in het Koning Boudewijnstadion naar de zege in 10.02 (wind: +0,2). Hij haalde het voor de Amerikaan Michael Rodgers (10.09) en de Jamaicaan Julian Forte (10.12).

Asafa Powell eindigde uiteindelijk op een vierde plaats. Vorige week vond in Zürich de Diamond League-finale van de 100 meter plaats. De winst (en 50.000 dollar) ging toen naar de Brit Chijindu Ujah in 9.97. Wereldkampioen Justin Gatlin, die paste voor Brussel, werd pas vierde.

Shaunae Miller-Uibo wint 400 meter in snelste tijd van het jaar

Shaunae Miller-Ubio won de 400 meter niet zomaar, de Bahamaanse deed dat in 49.46, de snelste chrono dit seizoen. Miller-Ubio dook met haar tijd onder de 49.65 die de Amerikaanse Allyson Felix op 9 juli in Londen liep.

Tijdens het WK vorige maand in datzelfde Londen moest Miller-Ubio vrede nemen met de vierde plaats. Felix pakte toen brons na haar landgenote en wereldkampioene Phyllis Francis en de Bahreinse Salwa Eid Naser. De 23-jarige Miller-Ubio won vrijdagavond voor Naser (49.88) en de Amerikaanse Courtney Okolo (50.91).

Rolstoelatleet Peter Genyn wordt tweede op 200 meter

Peter Genyn eindigde vrijdag als tweede in de 200 meter rolstoelsprint. De 40-jarige Genyn klokte op de piste in het Brusselse koning Boudewijnstadion af in 39.19. Hij moest alleen de Fin Toni Piispanen (38.40) voor zich dulden.

Vorige zomer bezorgde Genyn België twee gouden medailles op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro, op de 100 en 400 meter (klasse T51/paraplegie). Op het WK para-atletiek in juli in Londen won hij eveneens goud op beide afstanden. Op de 100 meter sprint voor vrouwen met blades (prothesen) won Gitte Haenen de wedstrijd in 17.08. Livia De Clercq werd zesde en laatste in 21.34

Noah Lyles sprint naar zege op 200 meter

De Amerikaan Noah Lyles heeft zich tot winnaar van de Diamond League op de 200 meter bij de mannen gekroond. De 20-jarige Lyles snelde naar de zege in 20.00 (wind: +0,9 m/s). Lyles haalde het vrijdagavond voor zijn landgenoot Ameer Webb, tweede op amper 1 honderdste.

De Turk Ramil Guliyev, die vorige maand verrassend de wereldtitel veroverde in Londen, kwam als derde over de streep in 20.02. Het meetingrecord van de Memorial op de 200 meter staat sinds 2011 met 19.26 op naam van de Jamaicaan Yohan Blake. Diens landgenoot Usain Bolt liep in 2009 naar de wereldtitel in Berlijn in 19.19, nog steeds het wereldrecord.

Wereldkampioen Kipruto is beste op 3.000 meter steeple

De Keniaan Conseslus Kipruto heeft zijn wereldtitel in de verf gezet op de 3.000 meter steeple. In het Koning Boudewijnstadion kwam de 22-jarige Kipruto over de streep in 8:04.73 en zo kroonde hij zich tot laureaat van de Diamond League-finale, waarmee hij meteen 50.000 dollar opstreek.

De wereldkampioen van Londen haalde het dankzij een verschroeiende eindsprint, voor de Marokkaan Soufiane El Bakkali (8:04.83). Op de derde plaats eindigde de Amerikaan Evan Jager (8:11.71). El Bakkali en Jager werden op het WK ook respectievelijk tweede en derde.

Manangoi zegeviert op 1.500 meter

De 24-jarige Manangoi snelde in het Koning Boudewijnstadion naar de zege in 3:38.97. Hij haalde het voor de Fransman Mahiedine Mekhissi Benabbad (3:39.42) en de Australiër Jordan Williamsz (3:40.03).

Isaac Kimeli was op de zevende plaats de eerste Belg in 3:41.45. Ali Hamdi werd negende in 3:41.88, Tarik Moukrime tiende in 3:44.11. Manangoi heeft met 3:28.80 de snelste jaartijd achter zijn naam. Die liep hij op 21 juli in Monaco. Vorige maand pakte Manangoi de wereldtitel in Londen in 3:33.61.

De finale van de Diamond League op de 1.500 meter vond vorige week in Zürich plaats. Manangoi werd toen derde (3:34.65), na zijn landgenoten Timothy Cheruiyot (3:33.95) en Silas Kiplagat (3:34.26).

Dalilah Muhammad beste op 400m horden

Dalilah Muhammad was in de DL-finale op de 400 meter horden de beste in 53.89. Zij haalde het voor de Tsjechische Zuzana Hejnova (53.93) en de Amerikaanse Ashley Spencer (54.92).

Vorige maand won Muhammad op het WK in Londen zilver. Ze moest toen alleen haar landgenote Kori Carter voor zich dulden.

Sandra Perkovic wint discuscompetitie

De Kroatische wereldkampioene Sandra Perkovic won de Diamond League-finale in het discuswerpen. Perkovic haalde het met een worp van 68m82 voor de Australische Dani Stevens (65m85) en de Cubaanse Denia Caballero (64m61). Vorige maand kroonde Perkovic zich in Londen tot wereldkampioene met een worp van 70m31 voor Stevens.

Spanovic is beste verspringster

De winst in de Diamond League-finale van het verspringen ging naar Ivana Spanovic met 6m70. De Servische won voor de Britse Lorraine Ugen (6m65) en de Amerikaanse Shakeela Saunders (6m64).

Vorige maand werd Spanovic op het WK in Londen vierde (6m96). De Amerikaanse Brittney Reese pakte er goud (7m02) voor de Russische Darya Klishina. Die laatste werd vrijdag zevende.

Wereldkampioene Obiri wint 5.000 meter

De Keniaanse wereldkampioene Hellen Obiri won de Diamond League-finale op de 5.000 meter. Obiri snelde op de piste van het koning Boudewijnstadion naar de winst (en een premie van 50.000 dollar) in 14:25.88, ruim zeven seconden boven haar beste jaartijd.

Met Caroline Chepkoech Kipkirui (14:27.55) eindigde een tweede Keniaanse op de dichtste ereplaats. De Ethiopische Senbere Teferi (14:32.03) vervolledigde het podium.