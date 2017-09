Lille / Wechelderzande - De N-VA-fractie van Lille pleit ervoor om het sierhekwerk rond de Sint-Amelbergakerk in Wechelderzande te bewaren. “Het hekwerk is er slecht aan toe”, zegt Marleen Peeters (N-VA).

In de gemeente Arendonk was het behoud van de ‘grillie’ oftewel het beschermde hek rond de kerk in 2016 het voorwerp voor het organiseren van een referendum, maar dat vond uiteindelijk niet plaats. In ...