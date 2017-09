Boerkes gooien met rieken

Olen -

De verkeersvrije straten rondom het beeld van het Boerke van Olen in Beilen vormen zondagnamiddag het decor voor de negende editie van het Boerkesfeest. Dat is een typisch Kempens dorpsfeest met straatanimatie, leuke theatervoorstellingen en nostalgische kermisattracties. Bij een echte waarzegster kun je je toekomst laten voorspellen en bij een authentieke barbier kun je je baard laten scheren. Spanning is dan weer verzekerd tijdens een toernooi boerendart.