BOEK. Jan Van der Cruysse - Bling Bling2, De Zaventemmers

Nadat Jan Van der Cruysse, gewezen woordvoerder van Brussels Airport, met zijn debuutthriller Bling Bling , zowat alle prijzen voor het beste misdaadboek van de afgelopen twaalf maanden in België en Nederland had binnengehaald, was het reikhalzend uitkijken naar het vervolg.

En het weze direct gezegd: Bling Bling2, De Zaventemmers ontgoochelt niet. Van bij de start zit Van der Cruysse op kruissnelheid en wervelt het verhaal over en weer tussen België, Nederland, Georgië en diverse Balkanstaten. Er zijn drie grote verhaallijnen: de speurtocht naar de daders van een diamantroof in Delhi en een reeks daaraan gelieerde moorden, de voorbereiding en uitvoering van een nieuwe diamantroof op Zaventem en de moeizame vlucht van een drietal gestoorde gangsters die niets of niemand ontzien om terug in de veilige thuishaven te geraken. De drie verhalen zijn met elkaar verbonden, al zijn niet alle hoofdrolspelers daarvan op de hoogte. Alle belangrijke personages uit deel 1 zijn weer van de partij: Albertien, Beerke, Pataa, Elisabed, Viktor e.a. Van der Cruysse heeft zijn verhaallijnen en personages nog strakker in de hand dan in zijn toch al steengoede debuut. Erg benieuwd welke plotwendingen en verrassingen hij nog achter de hand heeft in het volgend jaar te verschijnen derde deel.

Manteau, 532p, 21,99 euro