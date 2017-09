Jongeren bepalen mee programmatie Cultuurcentrum Mechelen

Mechelen - Het Cultuurcentrum Mechelen wil de komende jaren de vinger aan de pols houden en het aanbod meer afstemmen op jongeren. Om dat te realiseren krijgt de denktank Ansjovis – een groep van 18 jongeren tussen 16 en 25 jaar oud – een stem in de samenstelling van het cultuuraanbod.

Ansjovis is ontstaan na een oproep die vorig jaar gelanceerd werd via de sociale media. Via die oproep ging het Cultuurcentrum Mechelen en de jongerenwerking H30 op zoek naar jongeren die mee wilden denken over een programmatie die meer specifiek op hun leeftijdsgroep gericht is. De meesten van de 18 leden van Ansjovis experimenteren zelf met uiteenlopende artistieke disciplines. Sommigen volgen een kunstopleiding of zijn actief bij H30, maar er zijn net zo goed enkele self-made rockmuzikanten en DJ’s bij het gezelschap.

“Ik ben vooral blij dat 5 van de 18 leden van Ansjovis een niet-Europese roots hebben. Eigenlijk zou dat een evidentie moeten zijn, maar dat is het spijtig genoeg niet. Ik ben blij met de gekleurde samenstelling omdat we er op die manier voor zorgen dat meer jongeren zich thuis zullen voelen in het aanbod van ons Cultuurcentrum”, klinkt het bij Schepen van Cultuur Björn Siffer. “Onze stad verandert, verkleurt en verjongt. Het cultuuraanbod moet daarop afgestemd zijn? Met Ansjovis kiezen we voor jongeren, voor lef en voor urban art.”

Het is de bedoeling dat er rekening wordt gehouden met de inbreng van Ansjovis bij het opstellen van de programmatie voor volgend seizoen. Ook voor het huidige cultuurseizoen zal Ansjovis z’n stempel kunnen drukken. Ze gaan specifiek op zoek naar jong talent dat een kans verdient op het podium van RADAR. Daarnaast krijgt Ansjovis de gelegenheid om in het Cultuurcentrum een aantal data zelf in te vullen met een eigen programmatieconcept.