Nieuwe Katholieke Scholengroep Kitos staat garant voor kwalitatief onderwijs

Mechelen / Duffel / Sint-Katelijne-Waver - Veertien scholen uit de Mechelse regio slaan bij de start van het nieuwe schooljaar de handen in elkaar om met de grootste katholieke scholengroep in de Mechelse regio van wal te steken. Kitos is de naam. Streefdoel is een beter kwalitatief van onderwijs aan te bieden aan 7.700 leerlingen.

“Dat is alvast één van onze doelstellingen”, zegt afgevaardigd bestuurder van Kitos, Françis Van Caer. “Kitos staat voor Kwaliteit, Katholiek, Innovatief, Talentgericht, Open, Onderwijs en Solidariteit. We komen als eerste in de Mechelse regio tegemoet aan de conceptnota van Onderwijsminister Hilde Crevits, maar we hebben bewust gekozen om niet op de uitvoeringsbesluiten te wachten. Als schoolbestuur waren we ervan overtuigd dat we een groter geheel moesten vormen, willen we het onderwijs van de 21ste eeuw op een kwalitatieve manier blijven aanbieden aan onze leerlingen”, weet Van Caen.

Kitos – dat scholen groepeert uit Mechelen, Muizen, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Blaasveld - werd vrijdagmiddag in het recreatiedomein De Nekker boven de doopvont gehouden. De veertien scholen vaardigden elk vijf kinderen af die in de eigen schoolkleuren de groepsnaam ‘Kitos’ vormden.

Ook de Mechelse Onderwijsschepen Marc Hendrickx (N-VA) betoogde tijdens de plechtigheid de nieuwe Scholengroep alle steun die hij maar kan verlenen.