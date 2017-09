Belgische bus gestolen in hartje Kopenhagen: mogelijk om aanslag mee te plegen

In Kopenhagen is een bus van het West-Vlaamse busbedrijf Clicking TG gestolen in de nacht van dinsdag op woensdag. Dat staat in de Deense media en wordt bevestigd door mede-zaakvoerder Piet Desmet aan Belga.

“Onze chauffeur heeft de bus op een geijkte plaats voor bussen achtergelaten in de buurt van het station van Kopenhagen. Toen hij daags erop de bus wou halen, bleek die verdwenen”, duidt Desmet. De bus had er net een trip door Scandinavië opzitten en zou leeg terugkeren vanuit de Deense hoofdstad naar de thuisbasis in West-Vlaanderen.

“De politie is meteen een onderzoek opgestart, maar de bus is nog niet teruggevonden. De bus was niet uitgerust met een track&trace-systeem”, vertelt Desmet.

De Deense pers pakte nogal groots uit met het nieuws omdat de vrees bestaat dat er misbruik van zou gemaakt kunnen worden. “De Deense politie sluit bijvoorbeeld een terroristische aanval niet uit. Die piste wordt alleszins bewandeld. We hopen alvast dat de bus snel terecht is”, besluit Desmet.

Het gaat om een bus met drie assen van 13 meter lang en 55 zitplaatsen. De nummerplaat van de bus is 1-DIA-309.