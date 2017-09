Drie verdachten aangehouden na vondst van cannabisplantage

Balen - In Olmen, een deelgemeente van Balen, is maandag een cannabisplantage ontdekt in de kelder van een woning. Dat heeft de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen vrijdag bekendgemaakt.

Tijdens de huiszoeking in kwestie waren drie personen aanwezig in de woning: de Nederlandse huurster van het pand en twee mannen van Vietnamese afkomst. Zij werden ter plaatse gearresteerd en de raadkamer heeft intussen hun aanhouding al bevestigd.

De huiszoeking kwam er volgens het parket omdat de lokale politie al een vermoeden had dat er in het pand illegale drugs werden geteeld. In de kelder bevond zich inderdaad een cannabisplantage met een duizendtal planten die professioneel was ingericht.