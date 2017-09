Belgen zorgen mee voor drukste vakantie op Nederlandse wegen in zeven jaar

Het is sinds 2010 niet meer zo druk geweest op de Nederlandse wegen in de maanden juli en augustus. Vergeleken met de zomermaanden vorig jaar stond er deze zomer 23 procent meer files. Dat becijfert de VerkeersInformatieDienst (VID).

Die schrijft de zomerdrukte toe aan onder meer de langdurige afsluiting van de snelwegA10-west bij Amsterdam, de aantrekkende economie en meer toeristen uit buurlanden.

Volgens de VID veroorzaakten strandgangers uit Duitsland in juli en augustus elk weekend lange files op de A12 vanuit Duitsland. Ook Belgische toeristen zorgden geregeld voor drukte, met name op de A58 in Zeeland. De files in Den Helder onderweg naar de veerpont naar Texel waren dit jaar ook langer dan voorgaande jaren.

Op een van de weinige zonnige dagen vorige maand, 23 augustus, liep het verkeer massaal vast op de wegen naar de kust. Zowel in de ochtend als de avond stond er bijna 100 kilometer file van en naar de Nederlandse stranden.