BOEK. John Le Carré - Een erfenis van spionnen

Sommige schrijvers blijven je verbazen. Neem nu John Le Carré (85).

De voorbije decennia schreef deze Britse auteur - in zijn eentje goed voor een handvol van de beste spionagethrillers ooit - romans die, hoewel spannend verpakt, voornamelijk aanklachten waren tegen de wijze waarop de politieke en economische supermachten meenden de wereld te mogen verdelen en manipuleren. En nu is er plots weer een echte spionageroman. Meer nog, een spionageroman waarin enkele van zijn bekendste creaties opnieuw hun opwachting maken of als een schaduw over het boek hangen. George Smiley en Peter Guillam (De Smiley-trilogie), maar ook Alec Leamas en Liz Gold (Spion aan de muur) keren als geesten uit het verleden terug in deze sterke thriller die als vanouds pertinente vragen stelt over ethische en morele codes, over trouw en verraad.

John Le Carré, Een erfenis van spionnen, L.S. , 297p, 22, 99 euro