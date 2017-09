Celebs Sterren en jurken kijken in Venetië

Het Internationaal Filmfestival van Venetië lokt weer heel wat mooi volk naar de meest romantische 'stad van de bruggen'. Alles voor the picture perfect. Model Isabeli Fontana sprong er voor het oog van een hele horde fotografen zelfs voor in het water. De Vlaamse regisseur Fien Troch zetelt in de jury van het festival en de Amerikaanse actrice Annette Bening is juryvoorzitter.