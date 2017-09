Ruim 1.400 ideeën voor nieuwe themavliegtuig Brussels Airlines

Brussel - Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft de voorbije weken 1.415 voorstellen gekregen over hoe haar vijfde themavliegtuig er zou kunnen uitzien. Een jury zal nu uit de berg inzendingen twee finalisten selecteren, nadien maakt het publiek uit welk ontwerp de komende jaren een vliegtuig zal sieren.

“We kregen veel meer voorstellen binnen dan we hadden verwacht”, zegt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. “De 1.415 inzendingen kwamen uit 32 verschillende landen. De meeste voorstellen kwamen uiteraard uit België, maar we kregen er ook uit bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje, en er was er zelfs eentje uit Japan.”

Thema’s die vaak terugkeren, zijn onder meer Toots Thielemans en de Smurfen.

Een jury van bekende Belgen (Netsky, Olivia Borlée, Paul Dujardin, Yves Mattagne, Eric Domb en Michiel & Manu Beers) zal nu samen met enkele mensen van Brussels Airlines de twee beste inzendingen nomineren. Die worden bekendgemaakt op 14 september, waarna het publiek gedurende tien dagen kan stemmen.

De winnaar mag deelnemen aan het designproces, de onthulling van het vliegtuig in maart 2018 bijwonen en meevliegen op de eerste vlucht van het toestel.

Brussels Airlines heeft al vier themavliegtuigen (“Belgian Icons”): “Rackham” (met als thema Kuifje), “Magritte”, “Trident” (Rode Duivels) en “Amare” (Tomorrowland).