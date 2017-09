Malle - Gemeenteschool De Horizon beleefde een gezellige eerste schooldag.

Malle is een scholengemeente waar meer dan vijfduizend kinderen en jongeren onderwijs genieten.

Eén van die scholen is gemeentelijke basisschool De Horizon in Westmalle. Het was even wennen, maar al spoedig voelden de kleuters en lagereschooolkinderen zich al goed thuis.