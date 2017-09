Gezellige drukte rond Sint-Cordula en Bloemendaal

In de ruime omgeving van de Schotense basisscholen Sint-Cordula en Bloemendaal hing er op deze eerste schooldag een gezellige drukte. De gemachtigde opzichters stonden paraat om iedereen veilig te laten oversteken. Opvallende vaststelling, waar was de verkeerspolitie om een oogje in het zeil te houden?