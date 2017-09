IN BEELD. Zo was de eerste schooldag in de provincie Antwerpen

In de provincie trokken vandaag 77.000 kleuters naar de klas, 129.000 lagere-schoolleerlingen en 125.000 middelbare scholieren. Bij de start van het nieuwe schooljaar trokken onze reporters kriskras door de regio om de sfeer aan de poort of in de buurt op te snuiven. Van het blije weerzien tot de onvermijdelijke traantjes.