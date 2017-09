Antwerpen -

Bekende Antwerpenaren hebben op de eerste schooldag kinderen geholpen om op een paar drukke kruispunten in Antwerpen over te steken. Ze gaven daarbij tips waarop je moet letten. Aan het kruispunt van de Belgiëlei en Lange Leemstraat stonden regisseur Adil El Arbi, Eline De Munck en Zoë Van Gastel. De actie was een initiatief van de Lokale Politie Antwerpen.