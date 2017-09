Chelsea strikt Leicester-middenvelder, Liverpool-verdediger naar Crystal Palace

Op de slotdag van de zomermercato heeft Chelsea - naast de komst van de Italiaanse verdediger Davide Zappacosta van Torino - ook de transfer van middenvelder Danny Drinkwater (Leicester) afgerond. Liverpool liet verdediger Mamadou Sakho dan weer naar Crystal Palace vertrekken.

De 27-jarige Drinkwater, een jeugdproduct van rivaal Manchester United, tekende op Stamford Bridge een contract voor vijf seizoenen. Met zijn transfer zou zo’n 45 miljoen euro gemoeid zijn. Drinkwater kon bij Manchester United nooit doorbreken. Na een reeks uitleenbeurten belandde hij in 2012 bij de toenmalige tweedeklasser Leicester City. Met de Foxes promoveerde Drinkwater naar de Premier League en pakte vervolgens zeer verrassend de landstitel in 2016. Hij schopte het sindsdien ook tot Engels international. Bij Chelsea wordt Drinkwater een ploegmakker van Thibaut Courtois, Eden Hazard, Michy Batshuayi en Charly Musonda Jr.

De eveneens 27-jarige Sakho, een Franse verdediger, verliet het Liverpool van Simon Mignolet om een contract voor vier seizoenen te tekenen bij het Crystal Palace van Christian Benteke. Met zijn transfer zou een kleine 30 miljoen euro gemoeid zijn. Sakho kreeg zijn jeugdopleiding in Parijs bij PSG en versierde in de zomer van 2013 een transfer naar Liverpool. Daar was hij enkele seizoenen onbetwist basisspeler, maar onder Jürgen Klopp verloor hij zijn basisplaats. In de terugronde van vorig seizoen werd hij al uitgeleend aan Palace.