Argentinië en Uruguay houden elkaar in evenwicht met doelpuntenloos gelijkspel

Voetbalgrootmachten Uruguay en Argentinië hebben zich nog altijd niet geplaatst voor het WK voetbal van 2018 in Rusland. Beide landen speelden donderdagnacht in Montevideo 0-0 gelijk.

Barcelona-ploegmakkers Lionel Messi en Luis Suarez kwamen beiden niet tot scoren. Argentinië en Uruguay schoten met het gelijkspel niet veel op in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep; Argentinië staat na vijftien van de achttien speeldagen vijfde met 23 punten, Uruguay telt als derde een punt meer.

De beste vier landen plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde, de nummer vijf speelt een play-off tegen een land uit Oceanië. Brazilië is al zeker van het WK in Rusland. De meervoudig wereldkampioen won donderdag met 2-0 (goals van Paulinho en Coutinho) van Ecuador en voert met elf punten voorsprong op nummer twee Colombia de poule aan.

Chili leed een gevoelige thuisnederlaag tegen Paraguay, dat in Santiago met 0-3 won en als nummer zeven in de poule (21 punten) nog altijd in de race is voor een WK-ticket. Dat geldt eveneens voor Peru, dat met 2-1 won van Bolivia en zesde staat.