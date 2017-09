ANALYSE. Noodzakelijke injectie van kwaliteit bij Antwerp, maar het bouwen begint nu pas

We schrijven 9 april 2017. Een zonovergoten middag. De kampioenenploeg van Antwerp wordt ontvangen op ’t Schoon Verdiep. Gelauwerd voor hun prestatie. Na dertien jaar hebben ze de Great Old teruggebracht naar het hoogste niveau. Terwijl de spelers op het balkon staan te pronken met de beker, slaat ondergetekende wat informele praatjes met mensen van de club. Eén uitspraak die dan wordt gedaan, ben ik nooit vergeten. “Proficiat aan die gasten. Ze verdienen deze viering. Maar van deze groep gaan er volgend seizoen geen drie meer in de basis staan.”