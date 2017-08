Amerikaanse Rogers wint historische partij op US Open: langste vrouwenwedstrijd ooit

Shelby Rogers (WTA 62) heeft zich donderdag geplaatst voor de derde ronde van het US Open. De Amerikaanse klopte de Australische Daria Gavrilova (WTA 20) in drie sets: 7-6 (8/6), 4-6 en 7-6 (7/5). De wedstrijd duurde drie uur en 33 minuten, een record op het vrouwentoernooi in New York.

Het vorige record stond op naam van de Australische Samantha Stosur en de Russin Nadia Petrova. Die tennisten in de derde ronde van het US Open in 2011 drie uur en zestien minuten.

Rogers treft in de derde ronde de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4), een van de toernooifavorieten.