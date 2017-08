Ekeren - Nunca olvidar”, om nooit te vergeten. Dat waren de woorden van zes Chileense chiroleiders die de voorbije zes dagen samen met 3.600 anderen de massabivak Krinkel bijwoonden. Voor en na Krinkel verbleven de zes bij het gastgezin van Bert en Greet Vandenbossche-Engelbeen in Ekeren.

Krinkel wordt om de vier jaar georganiseerd en heeft tot doel de chirofamilie van over heel de wereld samen te brengen. Dit jaar had Krinkel plaats in de landloperskolonie in Merksplas. De deelnemers ...