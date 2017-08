Oppositie wil grondige renovatie De Valk

Rijkevorsel - Zoals verwacht heeft de gemeenteraad de aankoop van sportcentrum De Valk goedgekeurd. De oppositie heeft wel enkele bedenkingen bij de staat van het gebouw.

Het gemeentebestuur wil De Valk kopen voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. Schepen van Sport Stefan Maes (N-VA) liet al verstaan dat er geen grondige renovatie komt, maar wel een opfrissing van het gebouw. Oppositiepartij Gemeentebelang&VLD gaf het schepencollege eerst applaus voor de aankoop, maar stelt vast dat De Valk al meer dan twintig jaar oud is. “Wij vragen om aan het besluit van de gemeenteraad een amendement toe te voegen”, zei raadslid Paul Bevers. “Er moet een bijkomend krediet van 1 miljoen euro voor een grondige renovatie of eventueel een nieuwbouw bij.” Onafhankelijk raadslid Frans Hermans is helemaal gewonnen voor een nieuwbouw. “De gemeente betaalt 1,5 miljoen voor een oppervlakte van 2 hectare. Met dat bedrag kan een nieuwbouw gerealiseerd worden. Waarom is niet eerst een studie gemaakt hoeveel een nieuwe sporthal kost?” Volgens burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA) is het een mooie kans omdat De Valk nu te koop staat. “Het is een oud gebouw, maar het ziet er nog goed uit.” Het amendement van Gemeentebelang&VLD werd niet goedgekeurd. Frans Hermans ging niet akkoord met de aankoop.