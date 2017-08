Feest in nieuw OC

Kasterlee - Kasterlee viert drie dagen feest voor de opening van het nieuwe ontmoetingscentrum (OC). Zaterdag en zondag zijn alle inwoners én verenigingen wel-kom achter het gemeentehuis.

De omgeving van het nieuwe ontmoetingscentrum aan Binnenpad blijft dit weekend verkeersvrij. Na de openingsreceptie op vrijdagavond krijgen inwoners en verenigingen de kans op zaterdag en zondag om met elk hoekje van het ontmoetingscentrum kennis te maken: de grote zaal met uitschuifbare tribune (238 zitjes) en podium, én plaats voor 800 (staande) personen, de foyer waar 400 mensen (staand) binnen kunnen, café De Pit met onder andere twee biljarttafels... Buiten is op het plein naast het terras nog ruimte voor demonstraties, gekke fietsenpret en andere animatie. Zaterdagavond treedt Barbara Dex op, zondag stellen verenigingen zich voor op een Kraamfestival van 11 tot 17u. Bezoekers wordt aangeraden te voet of per fiets te komen.

Nog tot de laatste dag voor de officiële opening zijn vaklui ter plaatse volop bezig met de interieurafwerking. Het OC beschikt ook over een ondergrondse parking voor ruim zeventig voertuigen en een uitgebreide fietsenparking op het plein achter het gemeentehuis.