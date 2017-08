Politie klaar voor school

Herentals - Om het begin van het nieuwe schooljaar (letterlijk) in goede banen te leiden, staan de Kempense politiediensten klaar om de verkeersstromen te begeleiden.

De verschillende politiezones zetten de eerste dagen of zelfs weken extra agenten in om woon-schoolverkeer vlot en veilig te laten verlopen. Met elektronische signalisatie en nadrukkelijk aanwezige (wijk)agenten in de schoolomgevingen wijzen ze automobilisten op de aanwezigheid van veel kinderen in het verkeer en op hun verantwoordelijkheden daarin. Maar ook de zwakke weggebruikers zelf hebben naast rechten ook plichten.

“Waar de politie zich in de omgeving van de scholen richt op het begeleiden van het verkeersgedrag, is ze minder mals voor snelheidsovertreders en opgefokte bromfietsen”, klinkt het bij de zone Neteland. “Het verkeersteam stelt dagelijks zijn snelheidscamera op om snelheidsduivels op invalswegen op de bon te zwieren. Het motorteam zet opgefokte bromfietsen op de rollen.” In de scholen zelf volgen later nog fietscontroles.