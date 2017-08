Zevenvoudige wereldkampioen Rossi vreest dubbele beenbreuk na val op training

De Italiaanse zevenvoudige wereldkampioen MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) is donderdag zwaar gevallen op training. Volgens sportkrant La Gazzetta dello Sport moet hij vrezen voor een breuk van zowel kuit- als scheenbeen. Dat zou het einde van zijn seizoen betekenen.

La Gazzetta schrijft dat Rossi in een ziekenhuis in het Italiaanse Urbino verblijft, en in de nacht van donderdag op vrijdag geopereerd zou worden. In het klassement van het huidige wereldkampioenschap is Rossi vierde na twaalf van de achttien manches.