Turnhout - Het meer dan honderd hectare grote Vennengebied is een van de Turnhoutse uithangborden. Een nieuwe documentaire, die vertoond wordt aan de vooravond van het tweede Vennenfestival, toont de natuurpracht.

Doorgaans is het Vennengebied in het noorden van Turnhout een oase van rust en kalmte. Komend weekend staat er echter heel wat op de planning. Het jaarlijkse Vennenfestival is voor het eerst een tweedaagse ...