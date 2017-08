Sea-Invest bouwt samen met Total acht nieuwe opslagtanks in Antwerpen

Topman Philippe Van de Vyvere van Sea-Invest heeft donderdag de eerste spadesteek gegeven voor een grote uitbreiding van de tankopslag in de Antwerpse haven. De Franse chemiereus Total investeert mee in het project.

In aanwezigheid van de fine fleur van de Antwerpse havengemeenschap hield Van de Vyvere, de stichter-eigenaar van de snel groeiende groep Sea-Invest, de joint venture met Total boven de doopvont: Totseanergy.

De reuzeninvesteringen van de discrete Gentenaar in Antwerpen zijn intussen bijna een gewoonte geworden. De lange Rostockweg langs het Zesde Havendok is in enkele jaren steeds meer de boulevard van Sea-Invest geworden, zo stelde havenschepen Marc Van Peel (CD&V) het. Sinds 2010 investeerde Sea-Invest via dochterbedrijf Sea-Tank alleen daar al zo’n 250 miljoen euro in de bouw van een enorm park met opslagtanks voor tal van olieproducten. Goed voor zowat 800.000 kubieke meter aan tanks. Dat alles uitsluitend voor de Franse klant Total en diens commerciële dochter Totsa.

Pijpleiding naar raffinaderij

Vorig jaar kon Sea-Invest op de kop van het Zesde Havendok en het Hansadok ook nog eens de 17 hectare grote terminal van IMT overnemen. Op die terreinen worden nu nog eens acht reuzentanks gebouwd, goed voor 160.000 kubieke meter aan opslagruimte. Er komen ook aanlegstaketsels en een pijpleiding naar de Total-raffinaderij, dertig meter diep onder het Hansadok. Alles samen nog eens een investering van 100 miljoen euro. Het Antwerpse Havenbedrijf deed zijn duit in het zakje door de kaaimuren er te verdiepen tot 15,5 meter.

Nieuw bij deze uitbreiding is dat Total zich rechtstreeks engageert via Totseanergy. Sea-Invest neemt daarin 51%, Total 49%. Kortom: een belangrijke verankering én een verademing qua logistiek voor de Total-vestiging in de Scheldelaan. De nieuwe investering creëert tien extra jobs. De bouw op zich zal ook dagelijks voor 75 tot 150 banen zorgen.

Tegen 2019 wordt de uitbreiding in gebruik genomen. En dat is nog maar het begin, want slechts een vierde van de concessie wordt al gebruikt.

Een hele rist sprekers loofde Van de Vyvere. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) verwelkomde de top van Total-dochterbedrijf Totsa – in vloeiend Frans – met de opmerking: “Welkom in de eerste haven van Frankrijk.” Schepen Van Peel onderstreepte het tweesporenbeleid van de haven. Enerzijds inzetten op duurzame energie. Anderzijds goed beseffen dat het een economische realiteit is dat we “nog minstens tot 2040” afhangen van fossiele brandstoffen voor onze welvaart.