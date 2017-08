Amerikaan verbetert op Muntplein meetingrecord kogelstoten Memorial Van Damme

Het kogelstoten van de Memorial Van Damme, dat al op donderdagavond doorging op het Brusselse Muntplein, is gewonnen door de Amerikaan Darrell Hill. Hij stelde het meetingrecord van zijn landgenoot Reese Hoffa uit 2010 bij naar 22m44. Het podium kleurde volledig Amerikaans.

Onder de belangstelling van heel wat publiek dat gratis topatletiek kreeg voorgeschoteld, kroonde Hill zich tot de verrassende winnaar. Op het WK in Londen was hij pas elfde. In het nieuwe format van de Diamond League is de winnaar van de finale ook de eindwinnaar, dus Hill gaat met de hoofdprijs van 50.000 dollar aan de haal.

Foto: BELGA

Ryan Crouser, die in 2017 op het WK na bijna elke wedstrijd won, stootte 22m37 en was tweede. Joe Kovacs kwam tot 21m62 en pakte de derde plaats. Wereldkampioen Tomas Walsh uit Nieuw-Zeeland werd pas zesde.

Bekijk hier het programma van vrijdag, met Thiam en broers Borlée als publiekstrekkers!