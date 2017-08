Tuur Dierckx trekt naar Waasland-Beveren: “Ploeg van Antwerp is als een kaartenhuisje in elkaar gevallen”

Tuur Dierckx, die al een tijdje niet meer mocht meetrainen met de A-kern van Antwerp, trekt zoals verwacht naar Waasland-Beveren. De flankaanvaller heeft via de sociale media afscheid genomen van de Antwerp-fans, maar geeft de club daarbij ook een veeg uit de pan.

“Het was een bijzondere eer om met deze ploeg vorig jaar dé 13 jaar te kunnen doorbreken met een promotie”, schrijft de 22-jarige Antwerpenaar. “Jammer genoeg is de ploeg de voorbije maanden, in mijn ogen, als een kaartenhuisje in elkaar gevallen. Er is me in de loop van de weken ook heel veel duidelijk geworden. En bij het gezegde ‘Eerlijk duurt het langst’, heb ik dan ook mijn twijfels gekregen. Maar goed, het zij zo.”

“Ik heb de voorbije maand heel wat berichtjes gekregen van jullie, om terug te vechten en me te bewijzen. Maar dat was boven mijn macht. Er was reeds in mijn plaats gekozen. Ik pas nu eenmaal niet in het plaatje”, vervolgt Dierckx zijn bericht aan de fans.

“Ik had twee keuzes. Voorrang geven aan het financiële aspect, of toch kiezen voor de sportieve kant. Maar het gaat hem tenslotte om de sport zelf. Daarom heb ik ervoor gekozen om een gepaste ploeg als Waasland-Beveren tegemoet te komen.”

De flankspeler wordt zo herenigd met coach Philippe Clement, die Dierckx nog goed kent van bij Club Brugge.