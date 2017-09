Het Rebuild By Design project voor de wederopbouw na orkaan Sandy in de regio rond New York vormde de inspiratie voor de aanpak van de intendant. Binnen Rebuild By Design werkte Alexander D’Hooghe met zijn bureau ORG een ontwerp uit voor de New Meadowlands, een waterrijk gebied waar de grote uitdaging zat in het verzoenen van ecologische en economische ruimteclaims. Dit project wordt nu verder uitgewerkt. Foto: RR