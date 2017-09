Kiel - Voor zone Zuid gaan de bureaus Agence Ter, TVK en Arcadis samen aan de slag, ondersteund door een vijftal kleinere bureaus. Annelies De Nijs van Agence Ter legt uit.

Wat is jullie visie?

De Ring is in de eerste plaats een heel belangrijk landschap voor ons. We bekijken de stad daarom vanuit een landschapskundige hoek als een stedelijk ecosysteem dat we zullen vormgeven. ...