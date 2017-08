Van Vleuten brengt ook tijdrit op haar naam in Boels Ladies Tour

Annemiek van Vleuten heeft donderdag de tijdrit in de Boels Rental Ladies Tour (WorldTour) gewonnen. De Nederlandse van Orica-Scott legde het parcours van 16,9 kilometer in Roosendaal af in 22:12, goed voor een gemiddelde van 45,68 km per uur. Daarmee was ze vier seconden sneller dan Europees kampioene tegen de klok Ellen van Dijk (Sunweb). Linda Villumsen (Team VéloConcept) eindigde op 26 seconden op een derde plek. Onze landgenote Ann-Sophie Duyck werd zevende op 38 seconden. Dinsdag won Van Vleuten ook al de proloog in deze Ladies Tour.