Vlotte zege voor Antwerp in oefenmatch tegen Roda JC: Jelle Van Damme als rechtsachter

Op stage in het Nederlandse Horst, ontmoette Antwerp donderdagmiddag Roda JC, uit de Eredivisie, voor een oefenwedstrijd achter gesloten deuren.

Van de nieuwkomers verschenen Jelle Van Damme, op de rechtsachter, en aanvaller Touré stonden meteen aan de aftrap. De gigant Moustapha Sall speelde voor het eerst centraal in de verdediging. Antwerp begon goed, met enkele snelle counters en een gevaarlijk schot van Jaadi van ver. Op het kwartier kwam Touré alleen voor de keeper, maar hij miste. Aan de overkant hield Bolat een doorgebroken speler van het openingsdoelpunt. Op het einde van een felle eerste helft, liet Touré de 0-1 nogmaals liggen.

Na de rust mocht de Uruguayaan Ardaiz het als diepe spits proberen. Na een kwartier brak de snelle Limbombe door en die schilderde de bal op het hoofd van de vrijstaande Ardaiz, die maar moest binnen knikken. Op het uur kwam onder meer Haroun in de ploeg. Die nam meteen een voorzet van Van Damme goed mee en maakte het enig mooi af.

In de tweede helft liep het duidelijk vlotter voor Antwerp. Rodrigues zette voor vanop rechts en Hairemans scoorde met de schouder. Daarna verlaagde Antwerp het tempo. In de slotminuten kreeg Roda nog een strafschop. Bolat hield Jorn Vancamp (ex- Anderlecht) van de eerredder.

Antwerp: Bolat, Borges, Batubinsika, Sall, Van Damme, Corryn (’60 Haroun), Ghandri (’65 Achter), Jaadi (’60 Ofosu Hene), Randriambololona (’60 Hairemans), Limbombe (’60 Rodrigues), Touré (’46 Ardaiz).

‘58 Ardaiz 0-1, ‘62 Haroun, ‘70 Hairemans 0-3