Tweede ritzege voor Lotto-Soudal in Vuelta, sensatie dankzij offensieve Contador en vallende Froome

Tomasz Marczynski heeft zijn tweede ritzege in de Vuelta te pakken. In de twaalfde rit rondde de Pool van Lotto-Soudal een solo knap af nadat hij op de Puerto del Torcal met nog vier kilometer klimwerk voor de boeg aanviel. In het peloton was er in de laatste tien kilometer grote opschudding want leider Froome kampte met een mechanisch probleem. Tot overmaat van ramp crashte hij meteen daarna ook nog met zijn nieuwe fiets. De Brit moest strijden voor zijn leiderstrui. Contador, die oorlog maakte, en Vincenzo Nibali, konden een zaak doen, maar omdat niemand echt doortrok in de groep Nibali, verloor de Brit slechts 20 seconden op Nibali, die tweede staat in het klassement.

Het peloton trok vandaag voor het eerst naar Andalusië. In een korte maar krachtige rit van 160 kilometer ging het van Motril naar Antequera. Al van bij de start werd er aangevallen in de hoop om in de vlucht van de dag te zitten. Maar het ging verschrikkelijk hard, waardoor er niet meteen een groep wegkwam. Wel werden er opgaves geteld. Onder anderen Serge Pauwels moest opgeven, wegens ziekte. Verlieten nog de Vuelta in rit 12: Jorge Arcas, Lennard Hofstede en George Bennett.

Na dertig kilometer was er nog steeds geen kopgroep weg, maar het peloton scheurde door het helse tempo wel in twee stukken. Wie achteraan verzeilde, hoefde echter niet te panikeren want vier kilometer verderop na een dolle achtervolging werd de voorste groep weer gevat. Op 115 kilometer van de meet leek nu toch de definitieve vlucht vertrokken, daarin veertien renners met één Belg: Edward Theuns. De andere namen waren Rojas, Poljanski, Schilinger, Duval, Canty, Morkov, Clement, Polanc, Fraile, Marczynski, Koning, Arroyo en Perez. Vooraan zat er geen gevaar voor leider Froome, Rojas stond het beste geklasseerd op 27’39” van de Brit. Daardoor steeg de voorsprong algauw naar de zes minuten, hun maximale voorsprong bedroeg 14 minuten.

De eerste helling van de dag wachtte het peloton op 76 kilometer van de streep, de Puerto del Léon, een grillige klim met stukken van boven de tien procent. Maar het bleef windstil op de helling van eerste categorie, ook in het peloton werd de kalmte bewaard, het was immers nog ver. Team Sky leed de cadans in het peloton en vrat op de klim wel aan de voorsprong van de koplopers. Rojas kwam als eerste boven, gevolgd door Canty, Polanc, Marczynski en Fraile.

In de afdaling van de Puerto del Léon muisde Michael Morkov – volgend jaar aan de slag bij Quick Step, dit seizoen nog bij Katusha-Alpecin – er stilletjes vandoor.

Op 34 kilometer van de meet werd hij vergezeld door Peter Koning, van Aqua Blue Sport, de Ierse ploeg wiens bus in vlammen opging woensdagnacht. Na twee kilometer haalde de Nederlander de Deen bij. De achtervolgende groep hing eerder nog op een halve minuut, maar volgde niet veel later de Nederlander, waardoor de groep weer compleet was. De achterstand van het peloton bleef haken op acht minuten, het was al duidelijk dat de vluchters het onderling zouden uitmaken wie de dagzege pakte.

Theuns lost

Nu de koplopers weer samen waren, mochten ze meteen beginnen aan de tweede en laatste knik van de dag, de Puerto del Torcal. 7,6 kilometer aan 7 procent en dat deed pijn bij Polanc en Duval. Ook Theuns moest de beteren vooraan laten rijden. Vooral het tempo van Stef Clement deed de kopgroep uiteenspatten, maar de Nederlander betaalde uiteindelijk de prijs voor zijn beukwerk. Canty, Marczynski, Fraile, Rojas en Poljanski laten hem achter. Uiteindelijk koos de Pool van Lotto-Soudal voor het hazenpad met nog vier kilometer klimwerk voor de boeg en leidde hij solo de kop van de wedstrijd.

Raket Contador

Ook in het peloton was het bij de voet van de Torcal tijd voor vuurwerk. De eerste pijl werd afgestoken door de afscheidnemende Alberton Contador. Hij kreeg Nicolas Roche mee in zijn zog, maar die kon dat tempo niet volgen en moest al vlug vooraan lossen. Vooraan sprokkelde Marczynski al driekwart minuut bij elkaar. In de achtervolging in de afdaling nam Canty zijn bocht te breed, waardoor hij pardoes in de kant over de vangrail sukkelde. Gelukkig verliep de val in een koprol, waardoor de averij voor de Australiër nog meeviel. En ook een motor dook even de kant in. Wat een hectische afdaling.

In de achtervolging op de Pool van Lotto-Soudal moest ook Poljanski de strijd staken met een lekke band. Marczynski leek zo stilaan wel op weg naar de zege,zijn tweede al in deze Vuelta, nadat hij eerder al de zesde rit won in Sagunt.

Froome neer!

In de achtergrond hing het peloton al op ruim 8 minuten van de leider. Het leek een rustige dag voor leider Froome tot hij plots stil stond met een mechanisch probleem. Iets wat tergend lang leek te duren voor hij een nieuwe fiets kreeg. En tot hele overmaat van ramp ging Froome nadat hij vertrokken was met zijn nieuwe stalen ros ook nog eens onderuit in een bocht. Leider Froome moest zo stilaan beginnen vrezen voor zijn leiderstrui, want Vincenzo Nibali stond op 1’19” op de tweede plaats. Contador kwam vooraan wel Edward Theuns intussen, die het tempo bepaalde zodat Contador wat tijd kon terugpakken in het klassement.

In alle hectiek in de achtergrond rondde Marczynski wel zijn solo knap af, Fraille werd nog tweede. Daarna was het vooral seconden tellen. Kon Froome zijn leiderstrui behouden? Hoeveel seconden speelde hij kwijt ten opzichte van zijn naaste concurrenten Nibali en Contador? De Spanjaard perste er aan de meet nog een sprintje uit en pakt nog een handvol seconden op Froome en co. De Brit verloor in totaal slechts 20 seconden op Nibali, terwijl het lange tijd er echt niet goed uitzag. Er werd echter niet doorgereden in de groep Nibali, waardoor het verschil beperkt blijft.

Morgen wordt de dertiende etappein deze Vuelta gereden, een rit over 198 kilometer met start in Coin en aankomst in Tomares.

Top 10 rituitslag

1. Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal)

2. Omar Fraile (Team Dimension Data) +52”

3. José Joaquin Rojas (Movistar)

4. Pawel Poljanski (BORA-hansgrohe)

5. Stef Clement (LottoNL-Jumbo)

6. Brendan Canty (Cannondale-Drapac) +1’42”

7. Anthony Perez (Cofidis) +2’50”

8. Jan Polanc (UAE)

9. Andreas Schillinger (BORA-hansgrohe)

10. David Aroyo (Caja Rura-Seguros) +3’

Bekijk hier de volledige rituitslag!

Top 10 Eindklassement

1. Chris Froome (Team Sky)

2. Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida) + 59”

3. Estaban Chaves (Orica-Scott) + 2’13”

4. David De La Cruz (Quick Step Floors) +2’16”

5. Wilco Kelderman (Team Sunweb) + 2’17”

6. Ilnur Zakarin (Team Katusha Alpecin) +2’18”

7. Fabio Aru (Astana) +2’37”

8. Michael Woods (Cannondale-Drapac) +2’41”

9. Alberto Contador (Trek-Segafredo) + 3’13”

10. Miguel Angel Lopez (Astana) +3’51”

Bekijk hier het volledige klassement!