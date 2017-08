Ook 1 september voor wegenwerkers: op deze plaatsen loopt u vanaf morgen vertraging op

Morgen is de vakantie helemaal gedaan. Het klassieke woon/werk-verkeer trekt weer de baan op en uw kinderen moeten moeten ook van en naar school gebracht. Een overzicht van de werven die u op de snelwegen zal tegenkomen.

E313: Vernieuwing brug E313 over spoorlijn Lier-Herentals-Grobendonk

Nog even en alles is hier klaar! Het wegdek op de brug is volledig geasfalteerd en in de loop van de komende dagen worden nog de markeringen aangebracht. Daarna zijn de laatste werken aan de brug afgerond. In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 september kan het verkeer richting Antwerpen voor het eerst over de nieuwe brug rijden. Vanaf woensdagochtend 6 september verloopt het verkeer opnieuw volledig normaal.

E313: Geluidsarm asfalt Hasselt-Zuid/Hasselt-Noord

Door middel van doorsteken in de middenberm kan het verkeer in beide richtingen over 2 versmalde rijstroken rijden. De werken duren nog tot 6 oktober.

E313 tussen Ham en Massenhoven richting Antwerpen: onderhoud brugvoegen

Op de brug van de E313 over de Meerhoutstraat/Langvoort worden de voegen vervangen op de kant richting Antwerpen. Deze werken vinden plaats tijdens de weekenden van 15 en 22 september.

E17/N47 Lokeren: heraanleg N47 ter hoogte van op- en afritten E17

Sinds 7 augustus (na de avondspits) is de afrit Zele vanuit Gent dicht. De aannemer bouwt er aan de fietstunnel. Er wordt een nieuwe toegangsweg tot de industriezone aangelegd. De werken duren nog tot april volgend jaar.

E34: Onderhoud wegdek en renovatie tunnel in Zelzate

Sinds 23 augustus rijdt het verkeer op de E34 over één rijstrook in elke richting. Enkel de afrit Moerbeke richting Antwerpen is afgesloten, het verkeer moet omrijden via Kemzeke. In november zijn de werken gedaan.

R2: Vernieuwing complex Waaslandhaven-Noord

De herinrichting van het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord (R2). De verhoogde rotonde zal vervangen worden door een lichtengeregeld verhoogd kruispunt. Het verkeer moet over versmalde rijstroken. De werken duren tot eind 2018.

R1-E19: vernieuwen brugvoeg ter hoogte van Antwerpen-Zuid richting Brussel

Dit gebeurt in een weekend van september of oktober.

E19 Kontich richting Brussel: vernieuwen brugvoeg

2 weekends en 4 nachten. Van 3 naar 2 versmalde rijstroken. Tijdens 1 weekend en 2 nachten is de afrit Kontich afgesloten.