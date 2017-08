Gezinsdrama: moeder probeert drie kinderen te doden en stapt zelf uit het leven

Een moeder heeft donderdag geprobeerd haar drie kinderen om te brengen in Grâce-Hollogne, in de provincie Luik. Daarna is ze zelf uit het leven gestapt. De kinderen liggen in het ziekenhuis. Ze zouden niet meer in levensgevaar zijn.

Het drama speelde zich af in de rue Champ Pillé in Grâce-Hollogne, weten Franstalige media. Terwijl de vader van de kinderen aan het werken was, sneed de moeder haar drie kinderen van 9, 11 en 13 jaar oud de keel over op de laatste dag van de zomervakantie.

Wie het drama heeft ontdekt, is nog niet duidelijk. Zeker is wel dat er alarm kon worden geslagen. Medische teams gaven de kinderen ter plaatse de eerste zorgen. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht.

“Hun toestand is stabiel maar ze zouden niet meer in levensgevaar zijn”, zegt eerste substituut van het parket van Luik Catherine Colignon.

De moeder, die met psychologische problemen kampte, zou nadien zelf uit het leven zijn gestapt. Het parket is ter plaatse.

Momenteel wordt de echtgenoot van de vrouw, de vader van de kinderen,door de politie verhoord.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be