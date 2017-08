Jamaicaanse Elaine Thompson met revanchegevoelens in koninginnenummer op Memorial

De Jamaicaanse sprintster Elaine Thompson (25) wil vrijdag op de Memorial Van Damme tonen dat ze er weer staat, na haar ontgoochelende 5de plaats op het WK in Londen eerder deze maand. Ze begrijpt nog steeds niet hoe het komt dat ze in de finale na 50 meter helemaal stilviel.

Thompson won in Rio olympisch goud op de 100 en de 200 meter, en verloor in iets meer dan twee jaar slechts drie van haar 34 races. Maar haar vijfde plek in Londen kostte haar wel de wereldtitel.

“Natuurlijk was ik na Londen ontgoocheld”, vertelt ze donderdag, aan de vooravond van de Memorial. “Maar ik ben nog jong en ik wil nog veel realiseren. Dit motiveert me om nog harder te werken.”

Thompson heeft de WK-finale naar eigen zeggen honderden keren bekeken, maar ze begrijpt nog steeds niet hoe ze slechts vijfde kon worden. “Het is wat het is. De Memorial is de laatste race van het seizoen en ik wil het in schoonheid beëindigen.”