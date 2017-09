Intendant Alexander D’Hooghe over de eerste fase van de overkapping: “Burgers en ontwerpers kunnen veel van elkaar leren”

Alexander D’Hooghe heeft sinds hij in 2015 door de Vlaamse regering is aangesteld als overkappingsintendant bergen verzet. Vanuit de ambitie de wijken rond de Antwerpse Ring leefbaarder te maken, trok hij in 2016 in zijn ambitienota resoluut de kaart van een volledige overkapping. Na maanden samenwerken kreeg hij de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en Ademloos, stRaten-generaal en Ringland op één lijn. Deze maand worden de eerste stappen gezet om de Antwerpse Ring effectief te overkappen.