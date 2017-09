Sportacademie gaat weer van start

Ranst - De Ranstse sportdienst geeft kleuters en lagere schoolkinderen de kans om in contact te komen met diverse sporten en manieren van bewegen op de woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar..

De jongens en meisjes uit het eerste, tweede en derde leerjaar zijn welkom tussen 13.30 en 14.45u in de turnzaal van De Sleutel in de Broechemse Lostraat 51. Tussen 14.45 en 15.45u is het de beurt aan de kleuters .Kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar zijn aan de beurt tussen 15.45 en 17u.. Deelnemen kost 2 euro per keer. Ook in de Ranstse Schoolstraat wordt de sportacademie georganiseerd vanaf woensdag 13 september. Daar starten de kleuters om 13.30

sportdienst@ranst.be