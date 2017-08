Gaia naar Raad van State tegen erkenning Antwerps ‘pop-up slachthuis’

Antwerpen 2060 - GAIA gaat niet akkoord met de vergunning voor een slachtvloer in het voormalige Antwerpse slachthuis. En stapt naar de Raad van State. Volgens GAIA zijn er goede redenen om de erkenning van het Voedselagentschap te schorsen zodat er niet onverdoofd kan worden geslacht in de Lange Lobroekstraat.

GAIA heeft gisteren vernomen dat het FAVV een erkenning heeft afgeleverd aan het slachthuis in Antwerpen (site Lange Lobroekstraat). “Ook in 2016 vroeg men hiervoor een erkenning aan als slachthuis, louter om onverdoofd te kunnen slachten. Naderhand bleek dat de kritiek van vzw GAIA terecht was. De organisatie in Antwerpen gaf uitdrukkelijk toe dat het offerfeest chaotisch verliep.”

Hoewel zo’n pop-up-‘slachthuis’ niet voldoet aan de vereisten van een echt regulier slachthuis, en deze praktijk lijnrecht ingaat tegen de Europese Verordening, diende GAIA vast te stellen dat het FAVV deze erkenning alsnog verleende. Om die reden werd haast meteen na de erkenning een verzoekschrift neergelegd bij de Raad van State om nog voor het offerfeest van morgen de schorsing te bekomen bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Volgens GAIA zijn er goede redenen om de erkenning van het Voedselagentschap te schorsen. Ten eerste doet het FAVV valselijk uitschijnen dat het gaat om een “permanent slachthuis”. Niets is minder waar: de organisatie achter de tijdelijke slachtvloer (vzw islamitisch offerfeest) heeft zelf al toegegeven dat er enkel schapen worden voorzien voor de drie eerste dagen van september (niet toevallig dag 1,2 en 3 van het offerfeest 2017). De organisatie vliegt bovendien Ierse slachters over die ook enkel zullen tewerkgesteld worden tijdens het begin van de maand. Nadien wordt de werking stilgelegd en vliegen de Ieren terug. Aangezien op tijdelijke slachtvloeren niet onverdoofd mag geslacht worden, hetgeen de vzw islamitisch offerfeest wel heeft aangekondigd te zullen doen, had de vergunning dus nooit mogen worden toegekend.

Verder voert GAIA aan dat het slachthuis onmogelijk kan beantwoorden aan alle strenge vereisten die door de Europese Verordeningen ter zake aan een slachthuis worden gesteld.

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “Wij beseffen dat het niet evident is om op zeer korte termijn te reageren tegen een erkenning die doelbewust pas vlak voor het Offerfeest wordt verleend. Wij hopen echter dat er met deze procedure alsnog een halt kan worden toegeroepen aan de laakbare handelwijze van het FAVV, zodat ook het onnodig onverdoofd slachten kan worden vermeden. Tot wel 1500 schapen dreigen anders onverdoofd te worden geslacht, wat GAIA absoluut wil vermijden”.