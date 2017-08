Luchtbal-Rozemaai / Merksem - Voor zone Noord gaan de bureaus BUUR, Latz, S333 en Greish aan de slag. Gesteund door nog zes kleinere bureaus. Johan Van Reeth van het Vlaamse BUUR geeft uitleg over zone Noord.

Wat is jullie visie?

Stedenbouw is een hele trage stiel. De plannen die we nu uittekenen, worden doorgaans pas over vijftien tot twintig jaar gerealiseerd. Ook voor het masterplan voor de zone Noord Noord ...