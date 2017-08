KV Oostende stuurt “onprofessionele” Proto naar B-kern

KV Oostende heeft Silvio Proto naar de B-kern verwezen. De club reageert daarmee op de “onprofessionele houding” van de doelman, die afgelopen week een transfer naar het Griekse Olympiakos probeerde af te dwingen.

Volgens Oostendse bronnen is Proto “fel over de schreef gegaan” in zijn poging om een vertrek te forceren, een houding die bij de Kustboys maar matig geapprecieerd wordt. De club verwijst Proto dan ook tijdelijk (?) naar de B-kern, tweede doelman William Dutoit schuift een rijtje op in de pikorde en krijgt met Mike Vanhamel (die overkomst van Lierse) een nieuwe naam naast zich.