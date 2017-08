Plinius de Oudere na 2.000 jaar opgedoken?

Brussel - Italiaanse wetenschappers staan op het punt om met zekerheid vast te stellen dat een honderd jaar geleden gevonden skelet het stoffelijk restant is van de vermaarde Gaius Plinius Secundus, in de geschiedenisboekjes beter bekend als Plinius de Oudere. Dat was de militaire leider en schrijver die, in het jaar 79 voor Christus, de reddingsactie voor Pompeii op poten zette toen die stad getroffen werd door een uitbarsting van de Vesuvius. Bij die reddingsactie kwam de man zelf om. Het relaas van Pompeii werd later geschreven door zijn neef, Plinius de Jongere.

Volgens Andrea Cionci, journalist en kunsthistoricus, is het pas recent mogelijk geworden, het skelet te identificeren. Er is nog één probleem: gegeven de lege kassen van Italië’s culturele en wetenschappelijke instellingen, hoopt het ‘Project Plinius’ de nodige financiën te verzamelen via crowdfunding.

Volgens de Jongere (Minor) overleed de Oudere (Major) op het strand van de Golf van Napels na in een wolk van gifgas terecht te zijn gekomen. Met zijn grootschalige reddingsactie wist Plinius wel ruim 2.000 mensen te redden uit de getroffen steden - naast Pompeii waren dat Herculaneum en Stabiae.

Het veronderstelde skelet van Plinius maakte deel uit van een zeventigtal skeletten die zowat 100 jaar geleden nabij de kust van Stabiae werden blootgelegd door een zekere Gennaro Matrone. De resten waren in relatief goede staat, bedekt door vulkaanas. Het aan Plinius toegeschreven skelet viel op doordat het een gouden halssnoer, gouden halsbanden en een met ivoor versierd, kort zwaard bij zich had.

